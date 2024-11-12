مشاهير العرب - جلسة نقاشية مع فريق عمل «رحلة 404 بجمعية هوليوود للفيلم العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - تستعد جمعية هوليوود للفيلم العربي بالشراكة مع مهرجان آسيا العالمي للأفلام، لعرض فيلم «رحلة 404 وذلك يوم الأحد 24 نوفمبر، ضمن عروض موسم الجوائز الذي تستضيفه الجمعية للعام الثاني على التوالي.

ويعقب عرض الفيلم الذي يقام في لوك سينما جلينديل بكاليفورنيا، جلسة لمناقشة الضيوف الحاضرين من صناعه وهم: النجمة منى زكي والمنتج السينمائي محمد حفظي والمخرج السينمائي هاني خليفة.

فيلم رحلة 404

فيلم «رحلة 404 يمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية، وشارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

وتدور أحداث فيلم «رحلة 404 حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.

أبطال فيلم رحلة 404

ضم فيلم رحلة 404، عدد من النجوم وضيوف الشرف منهم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.