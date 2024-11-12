مشاهير العرب - إجمالي إيرادات فيلم «وداعا حمدي» لـ شيرين رضا في آخر ليلة عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - حقق فيلم «وداعا حمدي» بطولة النجمة شيرين رضا، إيرادات متوسطة، بدور العرض السينمائية، أمس.

إيرادات فيلم وداعا حمدي

وبلغت إيرادات فيلم وداعا حمدي، أمس حوالي 96.886 الف جنيه آخر ليلة عرض في السينمات، ليكون بذلك الرقم في المركز الثاني.

أبطال فيلم وداعا حمدي

يشارك في فيلم وداعا حمدي، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

تفاصيل فيلم وداعا حمدي

وتدور أحداث فيلم وداعا حمدي، حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.