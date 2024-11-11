مشاهير العرب - هاني شنودة يكشف سر اعتزاله أسرته ومشاريعه الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - حسم الموسيقار هاني شنودة الجدل القائم حول اعتزاله الموسيقى، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الفترة الماضية تفيد باعتزاله الوسط الفني.

وكذب شنودة خلال لقائه ببرنامج «عرب وود» تلك الشائعات قائلا: «أنا عمري ما سيبت المزيكالكن أنا أتنقل بين دروبها لأن دروبها واسعة جدا، وأعمل حاجة اسمها قافلة السعادة بالاشتراك مع الدكتورة مؤمنة كامل، حيث نذهب دور المسنين ونحاول نبهجهم ونرفع من معنوياتهم».

وتابع: «أنا بسمع كل حاجة بإذن تحليلية، عندما أسمع الأغنية في العربية أنا أسمعها و أحللها وأنا بعمل ألبوم جديد فيه راب».

وفي وقت سابق كشف الموسيقار هاني شنودة، عن اعتزاله لـ أسرته للتفرغ للعمل، موضحا أنه بالوقت الحالي يعيش في منزله بمفرده مع البيانو الخاص به.

وقال شنودة خلال لقائه مع الإعلامي محمود القصاص، مقدم برنامج راقي، المذاع عبر قناة «TeN»، إنه منذ أن أتم عامه الـ60 اتفق مع زوجته أن تذهب لتعيش مع ابنتهما، لأنها كانت أنجبت حديثًا أيضًا، وأخبرها أن تتركه بمفرده.

وأضاف: «طالبتها بأن تتركني أستقر في المنزل بمفردي مع البيانو والموسيقى، لأن في هذا العمر لم يعد هناك حاجة ممكن أقدمها لأي حد وأعتقد بأن وجود أي حد في حياتي من الممكن أن يعطلني أو يزعجني».

أما عن سبب اختفائه خلال الفترة الماضية، قال الموسيقار هاني شنودة: «أنا لا أبحث عن أحد لكن بلاقي ناس مطربين شباب يأتو إلى، فأعمل معاهم أغاني وموسيقى وبعد كده يبقوا نجوم، ولو الناس حست إني اختفيت فيبقى مفيش حد جالي»، مضيفا أنه بمجرد أن يأتيه أي أحد ليعمل معه فيعتبر هذا الأمر نصف النجاح، ولكن إذا فكر أن يذهب هو إلى أحد ليعمل فيعتبر هذا نصف الفشل.