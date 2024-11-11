مشاهير العرب - مي عز الدين تعيش حالة من الحزن بسبب مرض والدتها.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - تعيش الفنانة مي عز الدين، حالة من الحزن خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما نشرت «استوري»، مطالبة جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء.

مرض والدة مي عز الدين

وخضعت والدة مي عز الدين، إلى جلسات الغسيل الكلوي، خاصة بعد إصابتها بمشكلات في الكلى منذ الأشهر الماضية.

وكانت مي عز الدين، كشفت قبل عام، عن معاناة والدتها من وعكة صحية استدعت خضوعها لجلسات غسيل الكلى، وأوضحت مي، أن والدتها هي أكثر شخص يفهم أفكارها ويتمكن بسهولة من معرفة ما تفكر فيه، بالإضافة إلى احتوائها عصبيتها بمهارة. وقالت: «بتقدر أني بحب أقعد لوحدي كتير.. وبتستحمل عصبيتي بس برجع أصالحها».

وأضافت: «برتاح نفسيًا وهي قدامي في لوكيشن التصوير.. مبتسبنيش لوحدي أبدًا»، معبّرة عن شعورها بالأمان بوجود والدتها معها في مواقع التصوير، حيث اعتادت مرافقتها والبقاء لساعات طويلة تصل إلى 18 ساعة حتى انتهاء التصوير والعودة سويًا إلى المنزل.

آخر أعمال مي عز الدين

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل «سوق الكانتو» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023.

ودارت أحداث المسلسل حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم طه القماش وعائلته من كبار تجار الأقمشة في السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التي تقودها الظروف إلى السوق.