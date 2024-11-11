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مشاهير العرب - أيمن بهجت يزور منة شلبي في المستشفى ويثير قلق الجمهور.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أيمن بهجت يزور منة شلبي في المستشفى ويثير قلق الجمهور.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أيمن بهجت يزور منة شلبي في المستشفى ويثير قلق الجمهور.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أثار السيناريست أيمن بهجت قمر، حالة من الجدل والقلق في الساعات الأخيرة، عقب زيارته للفنانة منة شلبي في المستشفى، ليتسائل الجميع عن سبب الزيارة وهل تعاني من مرض أو إصابة ما؟

أيمن بهجت قمر ومنة شلبي

وكان للزيارة سبب آخر، وهو تعاون فني يجمع بين منة شلبي وأيمن بهجت قمر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «الهوى سلطان» بدور السينما.

منة شلبي وأيمن بهجت قمر

وشارك أيمن بهجت قمر، صورة تجمعه بـ منة شلبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب عليها: «الناس بتقرأ سيناريو في مكتب أو في شركة، لكن في مستشفى، دي جديدة بس كله يهون عشان خاطر منة».

منة شلبي في فيلم الهوى سلطان

ومن جهة أخرى، يعرض حاليًا في دور العرض والسينمات فيلم الهوى سلطان للفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود، وفي خلال أيام قليلة حقق إيرادات عالية، ليتصدر المركز الأول.

فيلم الهوى سلطان

ويعد فيلم الهوى سلطان، التعاون الثاني الذي يجمع بين منة شلبي وأحمد داود، بعد تعاونهما الأخير في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» الذي عرض في 2016.

فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

فليم الهوى سلطان

أبطال فيلم الهوى سلطان

يضم فيلم الهوى سلطان، في بطولته عدد من نجوم الفن بجانب منة شلبي، أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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