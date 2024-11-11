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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - أعلنت الصحفة الرسمية للإعلامية مفيدة شيحة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد ومكان عزاء والدتها التي وافتها يوم السبت الماضي عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

موعد عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وأوضحت الصفحة، موعد عزاء والدة مفيدة شيحة، ومن المقرر أن تستقبل الإعلامية عزاء والدتها اليوم الاثنين 11 نوفمبر، عقب صلاة المغرب.

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة
جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

مكان عزاء والدة مفيدة شيحة

ومن المقرر أن يقام عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بقاعة الروضة.

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وشيع أمس جثمان والدة الإعلامية مفيدة شيحة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

جنازة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والأهل والأصدقاء لمساندة الإعلامية مفيدة شيحة في هذا الظرف الصعب أبرزهم: سهير جودة، رولا خرسا، وبوسي شلبي وآخرين.

وفاة والدة مفيدة شيحة

وكانت أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، عن وفاة والدتها، عبر حسابها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد ومكان عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وكتبت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

الإعلامية مفيدة شيحة

مفيدة شيحة، إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم برنامج بعنوان «الستات مايعرفوش يكدبوا» بمشاركة الإعلاميتين «منى عبد الغني وسهير جودة»، حيث تناقش خلاله العديد من القضايا التي تهم كل فئات المجتمع، مع العديد من المختصين في شتّى المجالات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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