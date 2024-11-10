مشاهير العرب - الشركة المنظمة تشوق جمهور تامر حسني بـ «مهرجان» موسم الكويت الغنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024 خلال القترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقام حفل تامر حسني بالكويت على مسرح الأرينا كويت يوم 12 ديسمبر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت الغنائي 2024.

وأكدت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني بمهرجان موسم الكويت الغنائي 2024، أن الحفل سوف يشهد مفاجأة غير مسبوقة ومن المقرر الإعلان عنها خلال الـ 48 ساعة القادمة.

الشركة المنظمة عن حفل تامر حسني بالكويت: ستكون علامة فارقة

وقال حسين موسى منتج ومنظم المهرجان في بيان صحفي: «ليلة تامر حسني ستكون علامة فارقة» سيشهد مسرح الأرينا حدثا فنيا ضخما بتصاميم وتجهيزات عالمية تعكس واجهة الكويت الثقافية والفنية وتبرز مكانة وتاريخ نجمنا أمام العالم.

وتابع: «نسعى لتحضير هذا الحفل ليكون هدية للجمهور وعلامة فارقة في قطاع الترفيه بدولة الكويت».

آخر أعمال تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، أغنية «يا نهار أبيض»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية يا نهار أبيض، لـ تامر حسني، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع ومكس أمين نبيل.

وتضمنت كلمات أغنية «يا نهار أبيض»، الآتي: «عليك حلاوه ملخبطاني، وكل ثانيه تحلو تاني، حبيبي جنبي شكراً يا دنيا، يا راضيه عني ومظبطاني، يا نهار أبيض عالتوليفه، ضحكتك عالقلب خفيفه، إنت ماشي ازاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفه، جمالك والله عاملي قلق».