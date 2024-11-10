عبدالوهاب عبدالحافظ تاريخ طويل من العطاء والإنجازات العلمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، قامة علمية كبيرة، وهو الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية، والرئيس السابق لجامعة عين شمس وصاحب المسيرة الحافلة بالإنجازات والعطاء العلمي في مختلف المجالات.

وُلد عبد الوهاب محمد عبد الحافظ بمحافظة الدقهلية عام 1937م، وأتم تعليمه قبل الجامعي بمدينة المنصورة، ثم التحق بكلية الزراعة – جامعة عين شمس عام 1959م.

وبعد تخرجه عُيِّن معيدًا بقسم الميكروبولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، وحصل على الماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية عام 1962م، ثم الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1966م، فعيِّن مدرسًا بالكلية، ثم أستاذًا مساعدًا من 1972م، حتي وصل ليكون رئيسًا لجامعة عين شمس من عام 1992م حتى 1997م.

الخبرات العلمية والعملية

وأشرف الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ على أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة عين شمس وعدد من الجامعات المصرية، كما أنه أشرف على تطوير شعبة الميكروبولوجيا بكلية العلوم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1980 حتى 1985م، وأشرف على عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل عدد منهم على درجة الماجستير.

وكان عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي 1992 - 1997م ثم من 2004 - 2008م، وعضو المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لجامعة عين شمس 1992 - 1997م، وعضو لجنة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية – وزارة البحث العلمي والأكاديمية.

المشروعات البحثية التطبيقية الرائد

شارك عبد الوهاب عبدالحافظ في العديد من المشروعات البحثية والعلمية بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات البحثية على مدار مسيرته الحافلة، ومنها: بمشروع بحثي بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية وجامعة ميريلاند الأمريكية مدته خمس سنوات انتهى عام 1998 على استخدام البكتريولوجيا الحيوية في مكافحة الآفات، وكان الباحث الرئيسي في مشروع بحثي من خلال مشروع ترابط الجامعات المصرية الأمريكية مع جامعة ميرلاند، وشارك في إعداد المشروع القومي للبحوث الزراعية مع مركز البحوث الزراعية المصرية.

كما أنه شارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية والندوات والزيارات العلمية في الولايات المتحدة- وبريطانيا- وبلجيكا- وفرنسا وألمانيا والصين وكوريا والأردن واليمن والسعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية واليمن وسوريا، وعلى المستوى المحلي شاركت في أكثر من 200 مؤتمر علمي في مجالات العلوم الزراعية- التعليم- تطوير الجامعات- علوم الأراضي الميكروبيولوجيا.

التقدير العلمي والقومي

وحل الدكتور عبدالوهاب عبد الحافظ على العديد من الجوائز المحلية والدولية على جهوده العلمية العديدة وكان أبرزها جائزة عين شمس التقديرية عام 1997م، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997م، كما أنه اختير ليكون عضو محكمة القيم لمدة عامين، وكذلك عضو المجلس الأعلى للجامعات من الخارج 2003 - 2007م.

واختير عبد الوهاب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2012م، وعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع، كما أنه عضو لجان الجيولوجيا – والنفط – وعلوم البيئة. وهو عضو هيئة مكتب المجمع، وشارك في إعداد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد على أحمد – مجمع اللغة العربية.

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