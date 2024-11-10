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مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA - أخبار كلمتك

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مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA - أخبار كلمتك

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل،  تريلر رسمي جديد لفيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والذي وصلت مدته لدقيقتين و٣٢ ثانية، تضمن عدة مشاهد مشوقة من الفيلم المنتظر.

كما طرحت مارفل، أول بوستر للفيلم، الذي جاء على شكل، درع كابتن أمريكا، وهو يُمسك من قبل عدوه الرئيسي بالفيلم Red Hulk.

 

استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

 

 

وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم CaptainAmerica4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

 واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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