مشاهير العرب - «فقط لأنني أحبها».. محمد رمضان يدعم السياحة التونسية بدون مقابل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - أعلن الفنان محمد رمضان، دعمه للمجهودات التنموية والسياحية في تونس، مؤكداً أنه سيقوم بذلك دون أي مقابل مادي، دون مقابل.

محمد رمضان يدعم السياحة التونسية

ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الإعلامي التونسي زهير لطيف، عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الرسمي في «إنستجرام» وعلق قائلاً: «باقتراح من صديقي الإعلامي زهير لطيف، قريباً في تونس لدعم المجهود التنموي والسياحي، بدون مقابل، فقط لأنني أحب تونس».

محمد رمضان

كشف رمضان عن خطته لدعم السياحة التونسية، وخلال لقاء مع برنامج «ديما لاباس» على قناة «تلفزة تونس»، معبراً عن شكره وامتنانه للشعب التونسي لمساندتهم مسيرته الفنية. ووجه تحية خاصة إلى تونس وشعبها، مؤكدًا أن علاقته بهذا البلد تعني له الكثير.

وعن تأخر زيارته لتونس مقارنة بجولاته في دول عربية أخرى، رد رمضان قائلاً: «لم يكن التأخير بإرادتي، بل لم أتلقَّ الدعوة المناسبة في الوقت المناسب»، مضيفًا: «أكيد كل تأخيرة فيها خيرة"، وأن ترتيبات الله عز وجل دائماً أفضل».

وأكد رمضان أن دعم السياحة والتنمية الثقافية في تونس يعادل دعمه للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن الترويج للسياحة في تونس لا يقل أهمية عن أي مجهودات يقوم بها لتنشيط السياحة المصرية من خلال زياراته المتعددة للمحافظات المصرية.

آخر أعمال محمد رمضان

ويواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلم أسد، والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد.

وينتمي فيلم «أسد» لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.