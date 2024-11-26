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رئيس الموانئ البرية: توجيهات حكومية لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية محليا - أخبار كلمتك

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رئيس الموانئ البرية: توجيهات حكومية لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية محليا - أخبار كلمتك

رئيس الموانئ البرية: توجيهات حكومية لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية محليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أكد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الحكومة تسابق الزمن حول توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي خاصة في قطاع السيارات في تلك الفترة الذي يشهد تحديات كبيرة  لنهوض بها واتساع حجم الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة وتصدير  الفائض إلى الخارج.

 

توطين صناعة السيارات بتوجهات من الحكومة المصرية 

 

وأوضح متولي، أن المصانع تتجه في الفترة الحالية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية لمواكبة العالم ووضع مصر علي المسير الصحيح من الصناعة والبيئة الخضراء، لافتا إلى أن هناك بعض المصانع  السيارات تعمل حاليًّا تصنيع الباصات الكهربائية.
 

أزمة نقص قطع الغيار للسيارات وحلها 

 

وطالب رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بضرورة العمل علي زيادة إنتاج قطع الغيار، لسد احتياجات السوق المصري، والتجنب من وقوع ازمات نقص قطع الغيار مره اخري عندم تم  وقف استيراد السيارات وقطّع الغيار خلال الفترات الماضية.   

 

افتتاح مصنع لانتاج تيل الفرامل بالسوق المحلي 

 

واكد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الفترة المقبلة تشهد  افتتاح مصنع لتيل الفرامل في مصر في القريب العاجل.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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