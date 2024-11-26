رئيس الموانئ البرية: توجيهات حكومية لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية محليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أكد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الحكومة تسابق الزمن حول توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي خاصة في قطاع السيارات في تلك الفترة الذي يشهد تحديات كبيرة لنهوض بها واتساع حجم الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة وتصدير الفائض إلى الخارج.

توطين صناعة السيارات بتوجهات من الحكومة المصرية

وأوضح متولي، أن المصانع تتجه في الفترة الحالية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية لمواكبة العالم ووضع مصر علي المسير الصحيح من الصناعة والبيئة الخضراء، لافتا إلى أن هناك بعض المصانع السيارات تعمل حاليًّا تصنيع الباصات الكهربائية.



أزمة نقص قطع الغيار للسيارات وحلها

وطالب رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بضرورة العمل علي زيادة إنتاج قطع الغيار، لسد احتياجات السوق المصري، والتجنب من وقوع ازمات نقص قطع الغيار مره اخري عندم تم وقف استيراد السيارات وقطّع الغيار خلال الفترات الماضية.

افتتاح مصنع لانتاج تيل الفرامل بالسوق المحلي

واكد المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن الفترة المقبلة تشهد افتتاح مصنع لتيل الفرامل في مصر في القريب العاجل.



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