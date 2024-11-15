مشاهير العرب - «وين صرنا».. موعد وتفاصيل عرض أولى تجارب درة في الإخراج بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:59 مساءً - كشفت الفنانة التونسية، درة عن موعد وتفاصيل عرض فيلم «وين صرنا» الذي تشارك من خلاله في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 خلال الساعات القليلة الماضية.

وشاركت درة، المقطع التشويقي لفيلم وين صرنا، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تكشف من خلاله عن تفاصيل وموعد وأماكن عرضه، قائلة: «العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي، وين صرنا اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دار الأوبرا المصرية».

وأضافت درة: «العرض أصبح محجوزا بالكامل اليوم.. الحمد لله شكرا لكل الحضور والمهتمين وهناك عرضين إضافيين يوم الاثنين 18 نوفمبر في سينما الزمالك ومركز الثقافة بالتحرير، شكرا على دعمكم للفيلم وللقضية وأتمنى أن يعجبكم».

تفاصيل فيلم وين صرنا

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ٧٩ دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.