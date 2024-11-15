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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مهرجان القاهرة، دياموند عبود: "أرزة" يعبر عن المرأة العربية ويكشف معاناة اللبنانيين - أخبار كلمتك

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مهرجان القاهرة، دياموند عبود: "أرزة" يعبر عن المرأة العربية ويكشف معاناة اللبنانيين - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، دياموند عبود: "أرزة" يعبر عن المرأة العربية ويكشف معاناة اللبنانيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:16 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية، دياموند عبود، بطلة الفيلم اللبناني أرزة، المشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دورها في الفيلم، وقالت: “إنها تجسد دور فتاة تدعى أرزة تريد أن تحسن معيشة أسرتها فتلجأ إلى العمل كـ دليفري”.

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وقالت  دياموند في تصريح خاص لـ"كلمتك": إنها سعيدة وفخورة بطاقم عمل فيلم أوزك، مشيرة إلى أن هاني عادل أبدع  موسيقى تصويرية فريدة، وأنها تحمست للفيلم من أول قراءة السيناريو. 

وأضافت أنها فخورة بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي وأنها تحب مصر منذ صغرها.

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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