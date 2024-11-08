مشاهير العرب - حفلة بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تعود إلى الغناء بعد غياب طويل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - شيرين عبد الوهاب.. تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي نهاية الشهر الجاري، بدولة الكويت، وذلك بعد غياب دام لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن يكون حفل شيرين في دولة الكويت يوم 29 نوفمبر 2024.

الفنانة شيرين عبد الوهاب

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة شكر لمدير أعمالها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، وكتبت: «أول مرة في حياتي حد يكون مسؤول عن شغلي، ويكون مسؤول عن حياتي بجد أكتر من ابن وأخ وصديق، كل سنة وأنت طيب يا إيهاب، يا ابني يا صاحبي يا مدير أعمالي ياللي وشك سعد عليا، ياللي معرفناش الأمان غير لما بقيت أنت حوالينا، وأنا بحبك أنا ومريم وهنا».

وتابعت: «وربنا يخليك لينا وتفضل دائمًا في حياتنا، مش مدير أعمال أنت ابني وأخويا وصاحبي، وبإذن الله السنة اللي جاية أكون بغني في فرحك، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تستاهلك، أنت حبيبي وروحي».

شيرين عبد الوهاب ميس جينيس

عبرت خلال اللايف عبر صفحتها الرسمية بموقع التيك توك، عن مدى سعادتها بحصولها على لقب «ميس جينيس» قائلة: «فريد ومتميز ومش هيضايق حد»، موجهة الشكر وامتنانها لجمهورها الذي دائما يدعمها ويقف بجانبها، وأنهم السبب الرئيسي في نجاحها، بحسب حديثها.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب، طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان «ابتسمت»، كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.