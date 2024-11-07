أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

تصريح جديد بشان توحيد العملة وصرف المرتبات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:20 - ترامب يعلن ترشيح «تولسي جابارد» مديرة للاستخبارات الوطنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللون الأسود يسيطر على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم سوسن بدر إطلالات نجوم الزمن الجميل بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. هند عبد الحليم توجه رسالة لجمهورها من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمتها الصحية - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

عودة مدبولي من قمة المناخ COP29، لقاءات مكثفة وطرح رؤية مصرية حول التغير المناخي - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

أحمد عز بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: كان حلمى دعوة لحضوره واليوم أنا بالصفوف الأولى - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أسرة "جودر 2" تصور عددا من المشاهد الخارجية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسرة "جودر 2" تصور عددا من المشاهد الخارجية - أخبار كلمتك

أسرة "جودر 2" تصور عددا من المشاهد الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:07 مساءً -  يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل جودر2 تصوير عدد من  المشاهد  الخارجية للعمل، والتي تجمع بطل العمل ياسر جلال ببعض من أبطال العمل، وسوف يحمل الجزء الثاني من العمل العديد من المفاجآت والتغيير في الشخصيات التي يقدمها نجوم العمل.

أبطال مسلسل جودر 2

 مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

 

في الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع عبد العزيز مخيون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق