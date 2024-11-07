مشاهير العرب - القصة الكاملة لمسلسل رقم سري قبل انطلاقته على «dmc» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - مسلسل رقم سري .. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل رقم سري الذي يعد أحدث أعمال الفنانة ياسمين رئيس الدرامية في الوقت الحالي المقرر عرضها عبر شاشة dmc، لذا يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض العمل الدرامي الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع.

موعد عرض مسلسل رقم سري

ومن المفترض، أن ينطلق مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس في 9 نوفمبر الجاري، وذلك بعد نهاية حلقات مسلسل تيتا زوزو من بطولة الفنانة إسعاد يونس.

تفاصيل شخصية ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس ضمن أحداث مسلسل رقم سري الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

أحداث مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.