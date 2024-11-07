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مشاهير العرب - القصة الكاملة لمسلسل رقم سري قبل انطلاقته على «dmc» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - القصة الكاملة لمسلسل رقم سري قبل انطلاقته على «dmc» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القصة الكاملة لمسلسل رقم سري قبل انطلاقته على «dmc» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:24 مساءً - مسلسل رقم سري .. يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل رقم سري الذي يعد أحدث أعمال الفنانة ياسمين رئيس الدرامية في الوقت الحالي المقرر عرضها عبر شاشة dmc، لذا يترقب قطاع كبير من الجمهور عرض العمل الدرامي الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل رقم سري

موعد عرض مسلسل رقم سري

ومن المفترض، أن ينطلق مسلسل رقم سري لـ ياسمين رئيس في 9 نوفمبر الجاري، وذلك بعد نهاية حلقات مسلسل تيتا زوزو من بطولة الفنانة إسعاد يونس.

مسلسل رقم سري

تفاصيل شخصية ياسمين رئيس في مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس ضمن أحداث مسلسل رقم سري الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

أحداث مسلسل رقم سري

وتدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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