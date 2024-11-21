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ميريام الحاج: الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية قرب منزلي ووالدتي كانت تصنع جاتوه (فيديو) - أخبار كلمتك

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ميريام الحاج: الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية قرب منزلي ووالدتي كانت تصنع جاتوه (فيديو) - أخبار كلمتك

ميريام الحاج: الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية قرب منزلي ووالدتي كانت تصنع جاتوه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - كشفت المخرجة ميريام الحاج عن حادث مفجع تعرضت له عائلتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبيل انطلاق الندوة التي تتواجد بها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ45.

ميريام الحاج

وقالت الحاج: "قبل ما أدخل الندوة والدي أخبرني أن إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية في بيروت، لكنه قال لي لا تخافي أمك في المطبخ بتعمل جاتوه. هذه هي طبيعة الشعب اللبناني والفلسطيني وأيضا اليمني والعراقي وغيرهم.. فطبيعة الشعوب العربية أن الأزمات تصنعنا لا تدمرنا”.

 

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ندوة السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبان جراء الهجمات الاسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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