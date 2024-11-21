ميريام الحاج: الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية قرب منزلي ووالدتي كانت تصنع جاتوه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - كشفت المخرجة ميريام الحاج عن حادث مفجع تعرضت له عائلتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبيل انطلاق الندوة التي تتواجد بها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ45.

ميريام الحاج

وقالت الحاج: "قبل ما أدخل الندوة والدي أخبرني أن إسرائيل قصفت الضاحية الجنوبية في بيروت، لكنه قال لي لا تخافي أمك في المطبخ بتعمل جاتوه. هذه هي طبيعة الشعب اللبناني والفلسطيني وأيضا اليمني والعراقي وغيرهم.. فطبيعة الشعوب العربية أن الأزمات تصنعنا لا تدمرنا”.

ندوة السرد كأداة للصمود.. قصص الهوية والبقاء

جاء ذلك خلال محاضرة حول "السرد كأداة للصمود: قصص الهوية والبقاء"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء وضحايا الغارات اللبنانية والفلسطينية التي يتعرض لها الشعبان جراء الهجمات الاسرائيلية الممنهجة.

ويتحدث خلال الندوة الفنانة والمخرجة درة زروق، والمخرجة ميريام الحاج، والمنتجة مي عودة والمخرجة نجوى نجار ويدير النقاش الناقد محمد نبيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا