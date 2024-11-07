مشاهير العرب - اليوم.. عرض الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق» عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - تستعد منصة شاهد، اليوم الخميس 7 من نوفمبر، لعرض الثلاث أجزاء لـ فيلم «ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز، وذلك بعد النجاح القياسي الذي حققه بدور العرض السينمائية.

فيلم ولاد زرق

يذكر أن الجزئين الأول من «ولاد رزق» (2015)، والثاني «ولاد رزق- عودة أسود الأرض» (2019)، متاحين على منصة شاهد، وينضم إليهما الجزء الثالث «ولاد رزق- القاضية» في 7 نوفمبر 2024.

ودارت أحداث فيلم «ولاد رزق 3 في إطار أكشن تشويقي، وهم أشقاء يعملون في السرقة والإجرام، فيسرقون شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سيقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وشارك ف بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.