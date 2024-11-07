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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق» عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. عرض الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق» عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. عرض الجزء الثالث من فيلم «أولاد رزق» عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - تستعد منصة شاهد، اليوم الخميس 7 من نوفمبر، لعرض الثلاث أجزاء لـ فيلم «ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز، وذلك بعد النجاح القياسي الذي حققه بدور العرض السينمائية.

فيلم ولاد زرق

يذكر أن الجزئين الأول من «ولاد رزق» (2015)، والثاني «ولاد رزق- عودة أسود الأرض» (2019)، متاحين على منصة شاهد، وينضم إليهما الجزء الثالث «ولاد رزق- القاضية» في 7 نوفمبر 2024.

فيلم ولاد رزق 3

ودارت أحداث فيلم «ولاد رزق 3 في إطار أكشن تشويقي، وهم أشقاء يعملون في السرقة والإجرام، فيسرقون شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سيقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

وشارك ف بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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