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مشاهير العرب - أسماء جلال تعيد فتح حسابها على «إنستجرام» بعد موجة واسعة من الانتقادات (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسماء جلال تعيد فتح حسابها على «إنستجرام» بعد موجة واسعة من الانتقادات (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسماء جلال تعيد فتح حسابها على «إنستجرام» بعد موجة واسعة من الانتقادات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - أعادت الفنانة أسماء جلال، فتح حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بعدما تصدرت المشهد عبر تريند جوجل بعدما فاجئت قطاع كبير من الجمهور بحذف حسابها، عقب حملة الانتقادات التي تعرضت لها.

تفاصيل حذف أسماء جلال لحسابها

وكانت أسماء جلال، فاجئت قطاع كبير من المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بحذف حسابها، مما أثار حالة من الدهشة لدى الكثيرين من محبيها.

اسماء جلال

حيث تعرضت أسماء جلال، لموجة واسعة من الانتقادات خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة الكشف عن ملامح شخصيتها ضمن أحداث فيلم الفستان الأبيض.

آخر أعمال أسماء جلال

جدير بالذكر، أن أسماء جلال تعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لها فيلم «آل شنب».

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب، تدور قصته في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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