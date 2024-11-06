مشاهير العرب - جوري بكر: كل دور بعمله بكون بنتقم فيها من شخصية مؤذية مرت عليا في الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - عرفت الفنانة جوري بكر في الوسط الفني ببراعتها في تقديم أدوار الشر آخرها دورها في مسلسل برغم القانون، مشيرة إلى أن سر هذا التألق في أدوار الشر يعود إلى تجارب سيئة مرت بها في الماضي.

وقالت جوري بكر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو «نجوم إف إم»: «مينفعش أقدم أدوار فيها جوري الحقيقية، لأني طيبة وفرفوشة في الحقيقة، بس أكيد المخرجين حاسين بالتجارب السيئة إللي مريت بيها في حياتي فـ بيدوني الأدوار دي، وبحس إن الأدوار بتاعتي بتجيلي على طبق من دهب، كل شخصية بعملها بكون بنتقم فيها من شخصية مؤذية مرت عليا في الحقيقة.

وأضافت: «أنا بحب أشتغل وأبذل مجهود في كل دور عشان أسيب بصمة في اللوكيشن وعند الناس، بحب أكون مميزة في كل دور حتى لو صغير».

أما عن كيفية التنوع في الشر الذي تقدمه في أدوارها لعدم التكرار، قالت جوري بكر: «بقرأ كل الشخصيات اللي معايا عشان أفهم الموضوع، وبعيش جوا الشخصية اللي بقدمها بكل الزوايا، من خلال طريقتها في الكلام واللبس والتعامل، بتلبسني الشخصية طول فترة التصوير حتى في البيت».\

تفاصيل مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من بطولة إيمان العاصي على جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

أحداث مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.