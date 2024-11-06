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مشاهير العرب - ياسمين رئيس تكشف عن مفاجأة للجمهور خلال عرض فيلمها «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين رئيس تكشف عن مفاجأة للجمهور خلال عرض فيلمها «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين رئيس تكشف عن مفاجأة للجمهور خلال عرض فيلمها «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن تحضيرها لمفاجأة للجمهور بشأن فستان زفافها، وذلك خلال العرض الخاص لـ فيلمها الجديد «الفستان الأبيض» المقرر انطلاقه قريبا.

وقالت ياسمين رئيس، في تصريحات لـ«et بالعربي»: «تعبت وقت التنفيذ قعدنا سنة نصور في الفيلم، وقفنا كذا مرة لظروف خارجة عن إرادتنا بسبب ناس عندها مواعيد أو التزامات أو تصوير في حتة تانية، أحداث الفيلم بتدور في الأخر في ليلة واحدة».

وأضافت: وبالنسبة لفستان فرحي سأظل محتفظة به، إلى العرض الخاص لفيلمي الفستان الأبيض، وسأعلن مفاجأة عنه في السينما يوم العرض الخاص».

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

فيلم الفستان الأبيض من بطولة عدد من الفنانين أبرزهم: أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، والفيلم تأليف وإخراج جيلان عوف.

ودارت أحداث فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

آخر أعمال ياسمين رئيس

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح أحدث أعمالها الدرامية «رقم سري»، المقرر عرضه على قنوات «dmc» يوم 9 نوفمبر المقبل.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة مسلسل رقم سري، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: عمرو وهبة، صدقي صخر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمود عبد التواب.

أحداث مسلسل «رقم سري»

وتدور أحداث مسلسل «رقم سري»، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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