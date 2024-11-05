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مشاهير العرب - DMC تواصل الترويج لـ «رقم سري» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - DMC تواصل الترويج لـ «رقم سري» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - DMC تواصل الترويج لـ «رقم سري» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:47 مساءً - تواصل الصفحة الرسمية لـشاشة dmc، الترويج عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل رقم سري من بطولة النجمة ياسمين رئيس خلال الفترة المقبلة، والذي يعد النسخة الثانية من مسلسل صوت وصورة.

وشاركت dmc، البوستر التشويقي لمسلسل رقم سري عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليه قائلة: «قضية جديدة وأسرار وثيقة عن Ai تذكرتها ياسمين رئيسة في رقم سري انتظرونا على dmc».

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل رقم سري، يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر الجاري، عبر شاشة dmc، ضمن موسم مسلسلات «الأوف سيزون».

أحداث مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، تدور أحداثه حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وأحمد الشامي ومن إخراج محمود عبد التواب “توبة”، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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عرض مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس في هذا الموعد

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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