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مشاهير العرب - يسرا اللوزي تتألق بفستان تايجر في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يسرا اللوزي تتألق بفستان تايجر في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يسرا اللوزي تتألق بفستان تايجر في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:30 مساءً - تألقت الفنانة يسرا اللوزي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتفاعل الجمهور مع إطلالتها الساحرة من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا.

وظهرت اللوزي خلال الصور التي شاركتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مرتدية فستان تايجر قصير، وأشارت اللوزي إلى فريق العمل الذي ساعدها في إطلالتها، وعلقت على الصور قائلة إن مصممة الإطلالة كانت ندا حسم، بينما كانت خبيرة التجميل دينا هشام ومصفف الشعر محمد الصغير، وكتبت على الصور قائلة: «جريئة هذه المرة».

وعلى صعيد آخر تستعد الفنانة يسرا اللوزي للمشاركة في سباق مسلسلات رمضان من خلال مسلسل «لام شمسية»، ويضم العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد السعدني، أمينة خليل ومحمد شاهين، وآخرين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

آخر أعمال يسرا اللوزي

كان مسلسل صلة رحم، هو آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي، وعرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحاً كبيراً.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، من ﺇﺧﺮاﺝ تامر نادي، وكريم مدحت، مخرج منفذ، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد هشام عبية، ومن بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وسلوى محمد علي، وعابد عناني.

ومؤخرا عرض لها فيلم ليلة العيد، وكان ذلك في شهر يناير الماضى، وهو من بطولة الفنانة يسرا الوزي، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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