مشاهير العرب - watch it تشارك كواليس جديد من مسلسل «رقم سري» لـ ياسمين رئيس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:18 مساءً - شاركت منصة watch it، كواليس جديدة من مسلسل «رقم سري» بطولة النجمة ياسمين رئيس، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر شاشة dmc.

ونشرت منصة watch it، الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وكتبت عليها: «لقطات حصرية من كواليس مسلسل رقم سري، قريبًا على WATCHIT»

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل رقم سري

تدور أحداث مسلسل رقم سري، في إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.