مشاهير العرب - علاء مرسي ضيف الحلقة 3 من مسلسل 6 شهور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - أعلن الفنان الشاب نور النبوي، عن انضمام الفنان علاء مرسي، كضيف شرف في الحلقة الثالثة من مسلسل 6 شهور»، والذي يعرض حاليا عبر منصة watch it.

وشارك نور النبوي، صورة تجمعه بـ علاء مرسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «شرفتنا و نورتنا، متشكر انك جيت على طول و متشكر على حبك و طيبتك يا استاذ اتشرفت اني اشتغلت مع نجم كبير زيك، النجم علاء مرسي ضيف شرف الحلقة 3 من مسلسل 6 شهور و مبسوط قوي ان المسلسل عجبكوا».

أبطال مسلسل 6 شهور

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور عدد من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف آخر أعمال الفنان نور النبوي أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان نور النبوي هو مسلسل بعنوان «إمبراطورية ميم» مع والده الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.

أحداث مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج من الجامعة.