مشاهير العرب - مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ينطلق بمشاركة 23 عرضا مسرحيا في دورته الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي عن قائمة أعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض المسرحية المشاركة في دورته الثانية التي جاءت تحت رئاسة الدكتورة داليا همام.

وتضم قائمة أعضاء لجنة المشاهدة واختيار العروض، الدكتورة داليا همام، المخرج محمد محمود، والكاتب مجدي محفوظ، وقد انتهت اللجنة من أعمالها بعدما شاهدت اللجنة ما يقرب من 84 عرضًا مسرحيًا، وتم اختيار 23 عرضا للمشاركة بالدورة الثانية من المهرجان.

ومن المقرر، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، والتي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024.

ويأتي المهرجان تحت رئاسة كل من الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ورعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، حملت اسم النجم فؤاد المهندس، وأقيمت في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2023.