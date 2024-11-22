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«أحلام عابرة» يفوز بجائزة أفضل فيلم فلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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«أحلام عابرة» يفوز بجائزة أفضل فيلم فلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

«أحلام عابرة» يفوز بجائزة أفضل فيلم فلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أعلن الإعلامي عمرو الليثي، رئيس لجنة تحكيم الفيلم الفلسطيني، أسماء الأفلام الفائزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


وجاءت جائزة الفيلم الفلسطيني كالتالي: 
  -  فاز بجائزة المركز الأول «فيلم أحلام عابرة»
- المركز الثاني فيلم “حالة عشق”
- المركز الثالث فيلم “أحلام كيلو متر مربع”.


وتقدم إلى اللجنة ٢١ فيلما ما بين نوعية الأفلام الروائية والطويلة والقصيرة،  بعضها درامي، وآخر تسجيلي.. وتقدر الجائزة بـ٢٥٠ ألف جنيه.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها الفنان مصطفى شعبان والكاتبة والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر.

 

 

الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

 

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37  فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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