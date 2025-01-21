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الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

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الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت مليشيا الحوثي، عن عرض قدمته للحكومة الشرعية، بشأن صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تشكيلها، لجنة وساطة محلية.


وقال ما يسمى رئيس لجنة شؤون الاسرى، التابعة للمليشيات الحوثية، عبدالقادر المرتضى في منشور على منصة (إكس): " قبل أسبوع سمحنا لمجموعة من الوسطاء المحليين بزيارة سجن الأسرى لدينا والاطلاع على أوضاع الأسرى داخله".

وأضاف: "في المقابل طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض السماح لهم بزيارة مماثلة لأسرانا في سجونه!! ".. متسائلًا: " فعلى ماذا يدل رفضهم المتكرر لزيارة سجونهم..؟!".

وتسعى مليشيا الحوثي، للحصول على معلومات عن أسراها المقاتلين الذين وقعوا في قبضة قوات الجيش الوطني في مأرب، لكنها ترفض في الوقت نفسه الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان الذي اختطفته من منزله في 2015.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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