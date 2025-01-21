الحوثيين يقدمون مقترحا للشرعية بشان هذه الصفقة - أخبار كلمتك

أعلنت مليشيا الحوثي، عن عرض قدمته للحكومة الشرعية، بشأن صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تشكيلها، لجنة وساطة محلية.



وقال ما يسمى رئيس لجنة شؤون الاسرى، التابعة للمليشيات الحوثية، عبدالقادر المرتضى في منشور على منصة (إكس): " قبل أسبوع سمحنا لمجموعة من الوسطاء المحليين بزيارة سجن الأسرى لدينا والاطلاع على أوضاع الأسرى داخله".

وأضاف: "في المقابل طرف حزب الإصلاح في مأرب رفض السماح لهم بزيارة مماثلة لأسرانا في سجونه!! ".. متسائلًا: " فعلى ماذا يدل رفضهم المتكرر لزيارة سجونهم..؟!".

وتسعى مليشيا الحوثي، للحصول على معلومات عن أسراها المقاتلين الذين وقعوا في قبضة قوات الجيش الوطني في مأرب، لكنها ترفض في الوقت نفسه الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان الذي اختطفته من منزله في 2015.

