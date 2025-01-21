مذيع بقناة اماراتية:قد تنتهي سلطة القيادات في الجنوب الى الابد وبهذه الطريقة وبعد سقوط الاسد - أخبار كلمتك

قال الاعلامي عادل اليافعي:السبب الرئيسي في سقوط نظام الأسد الرهيب وانتهاء عهده القوي ، هم شلة مسؤولين وضباط أمن فاسدين من قبيلته الذين نهبوا المال العام وعذبوا شعبهم و اهانوا كرامته و جعلوه في ذل لا يطاق .

واضاف:بينما كان الأسد في قصره يتقلب في ملذات الحياة يقرأ تقارير من الحاشية المقربة تصف جوع وصراخ الشعب السوري بأنهم غوغاء سنقضي عليهم وتصفهم بالخونة واتباع الخارج ويتم التعامل معهم بنجاح وهكذا استمروا بكذبهم وتضليل حاكمهم الذي اعتمد عليهم حتى سقط وهرب إلى غير رجعة .

واختتم:عندنا في الجنوب ازداد الصراخ والوجع ولا زالت الحاشية تكذب بينما القيادة في كوكب آخر لن تعي ما يجري إلا بسقوطها للأبد ثم لعنات الشعب عليها واحتفالاتهم بنهايتهم في كل اجزاء الجنوب .

اللهم اني بلغت فأشهد .