توجيهات للتعهد لصرف المرتبات بهذه البطاقة الشخصية - أخبار كلمتك

دعا قائد قوات الأمن الخاصة في إقليم عدن العميد سليمان الزامكي جميع منتسبيه إلى سرعة إحضار صورة من البطاقة الشخصية الذكية إلى ديوان وزارة الداخلية في معسكر النصر بمديرية خور مكسر خلال أوقات الدوام الرسمي ، واستكمال إجراءات تسليم التعهدات المطلوبة لاستخراج البطاقة الذكية للمندوبين محمد الحاتمي و محمد عدنان لاطلاق مرتبات شهر ديسمبر 2024م.

وأوضح العميد سليمان الزامكي أنه يمكن لمنتسبي قوات الأمن الخاصة في إقليم عدن أيضاً تسليم المستندات المطلوبة إلى مقر قيادة المقاومة الجنوبية في مديرية خور مكسر يومياً بعد صلاة العصر، حيث تتواجد لجنة مخصصة لاستقبال الوثائق وإنجاز الإجراءات اللازمة لذلك.

ودعا العميد سليمان الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تسهيل زاستكمال إجراءات عملية صرف المرتبات في أسىرع وقت ممكن.

