القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة الإخبارية: الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء شركات القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

ريهام حجاج تكشف آخر رسالة مع الراحل فكري صادق - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

«البترول»: انتهاء أعمال حفر البئر «نفرتارى» بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر - أخبار كلمتك

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب - أخبار كلمتك

شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة أمام منتخب الشباب - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الخليج يتقدم على العروبة بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تفاصيل تصوير سامر المصري ومكسيم خليل أول مسلسل بسوريا بعد سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

تفاصيل تصوير سامر المصري ومكسيم خليل أول مسلسل بسوريا بعد سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

توجيهات للتعهد لصرف المرتبات بهذه البطاقة الشخصية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توجيهات للتعهد لصرف المرتبات بهذه البطاقة الشخصية - أخبار كلمتك

توجيهات للتعهد لصرف المرتبات بهذه البطاقة الشخصية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:47 مساءً - كلمتك/خاص:

دعا قائد قوات الأمن الخاصة في إقليم عدن العميد سليمان الزامكي جميع منتسبيه إلى سرعة إحضار صورة من البطاقة الشخصية الذكية إلى ديوان وزارة الداخلية في معسكر النصر بمديرية خور مكسر خلال أوقات الدوام الرسمي ، واستكمال إجراءات تسليم التعهدات المطلوبة لاستخراج البطاقة الذكية للمندوبين محمد الحاتمي و محمد عدنان لاطلاق مرتبات شهر ديسمبر 2024م.

وأوضح العميد سليمان الزامكي أنه يمكن لمنتسبي قوات الأمن الخاصة في إقليم عدن أيضاً تسليم المستندات المطلوبة إلى مقر قيادة المقاومة الجنوبية في مديرية خور مكسر يومياً بعد صلاة العصر، حيث تتواجد لجنة مخصصة لاستقبال الوثائق وإنجاز الإجراءات اللازمة لذلك.

 

ودعا العميد سليمان الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تسهيل زاستكمال إجراءات عملية صرف المرتبات في أسىرع وقت ممكن.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عاجل : طارق صالح يدلي بتعليق قوي في ذكرى هجوم الحو ثيين على القوات الإماراتية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق