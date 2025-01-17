العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

عبّر القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي عن غضبه جراء تفاقم معاناة المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

وقال العيسي في منشور له على الفيسبوك: كان نظام صالح لديه شعار (الوحدة أو الموت) والهدف من ذلك بناء ذواتهم ومصالحهم واطرهم ، بعيداً عن الشعب والوطن، واليوم في الجنوب نفس الشعار (الانتقالي أو الموت)!



وأضاف القيادي أديب العيسي: وكل النتائج كارثية لا جنوب قادم ولا وحدة باقية، الأوطان والمؤسسات لا تبنى بالشعارات ، بل تبنى بالعمل الوطني المشترك.



وتابع بالقول: حكومات المحاصصة هي من الأسباب الرئيسية في انهيار الاقتصاد وتردي الخدمات ، وهناك تجارب كثيرة ..



اختتم حديثه: وعلى قولة اللحجي ((كل ما اتقدمت خطوة رجعوني خطوتين اوبه اوبه اوبه من ضحك لك بايضحك عليك)).

