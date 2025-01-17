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العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

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العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:07 مساءً - كلمتك/خاص:

عبّر القيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي عن غضبه جراء تفاقم معاناة المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

وقال العيسي في منشور له على الفيسبوك: كان نظام صالح لديه شعار (الوحدة أو الموت) والهدف من ذلك بناء ذواتهم ومصالحهم واطرهم ، بعيداً عن الشعب والوطن، واليوم في الجنوب نفس الشعار (الانتقالي أو الموت)!


وأضاف القيادي أديب العيسي: وكل النتائج كارثية لا جنوب قادم ولا وحدة باقية، الأوطان والمؤسسات لا تبنى بالشعارات ، بل تبنى بالعمل الوطني المشترك.


وتابع بالقول: حكومات المحاصصة هي من الأسباب الرئيسية في انهيار الاقتصاد وتردي الخدمات ، وهناك تجارب كثيرة ..


اختتم حديثه: وعلى قولة اللحجي ((كل ما اتقدمت خطوة رجعوني خطوتين اوبه اوبه اوبه من ضحك لك بايضحك عليك)).
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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