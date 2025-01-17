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عاجل : ضبط كمية كبيرة من الخمور عقب عملية نوعية(مطاردة بحرية)! - أخبار كلمتك

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عاجل : ضبط كمية كبيرة من الخمور عقب عملية نوعية(مطاردة بحرية)! - أخبار كلمتك

عاجل : ضبط كمية كبيرة من الخمور عقب عملية نوعية(مطاردة بحرية)! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 12:47 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر لكريتر سكاي عن تمكن قوات الأمن بمنطقة الصبيحة من ضبط كمية كبيرة من الخمور يومنا هذا الجمعة .

وقال المصدر : أن قوات الأمن ضبطت قارب يحمل كميات كبيرة من الخمور المستوردة غالية الثمن .

واضاف : عملية المطاردة كانت بقوارب بحرية قبال إحدى السواحل .

واختتم: تم ضبط الخمور و إلقاء القبض على المهربين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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