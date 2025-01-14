قال الاعلامي عادل اليافعي:من حسن حظ الحكام ان القات مدوخ ومخدر الشعب وجاعلهم فاقدين الدراية و العقل والسيطرة.
واضاف: والا بعدما جرى لهذا المعلم لكانت ثورة تزيل كل فاسد اخذ حقوق الشعب وجعلهم اسفل السافلين.
واختتم:شكرا شكرا شكرا شجرة القات بلسان كل مسؤول تسلط على هذه الامة .
مذيع بقناة اماراتية يعلق على تعرض معلم للاعتداء بمظاهرة عدن ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:27 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الاعلامي عادل اليافعي:من حسن حظ الحكام ان القات مدوخ ومخدر الشعب وجاعلهم فاقدين الدراية و العقل والسيطرة.
قال الاعلامي عادل اليافعي:من حسن حظ الحكام ان القات مدوخ ومخدر الشعب وجاعلهم فاقدين الدراية و العقل والسيطرة.
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