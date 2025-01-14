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مذيع بقناة اماراتية يعلق على تعرض معلم للاعتداء بمظاهرة عدن ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

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مذيع بقناة اماراتية يعلق على تعرض معلم للاعتداء بمظاهرة عدن ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

مذيع بقناة اماراتية يعلق على تعرض معلم للاعتداء بمظاهرة عدن ويكشف هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:27 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي عادل اليافعي:من حسن حظ الحكام ان القات مدوخ ومخدر الشعب وجاعلهم فاقدين الدراية و العقل والسيطرة.
واضاف: والا بعدما جرى لهذا المعلم لكانت ثورة تزيل كل فاسد اخذ حقوق الشعب وجعلهم اسفل السافلين.
واختتم:شكرا شكرا شكرا شجرة القات بلسان كل مسؤول تسلط على هذه الامة .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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