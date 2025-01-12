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الكشف عن هذا الامر الذي تقوم به جماعة الحوثي وعلاقته بسوريا (غير متوقع) - أخبار كلمتك

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الكشف عن هذا الامر الذي تقوم به جماعة الحوثي وعلاقته بسوريا (غير متوقع) - أخبار كلمتك

الكشف عن هذا الامر الذي تقوم به جماعة الحوثي وعلاقته بسوريا (غير متوقع) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 08:27 مساءً - كلمتك/خاص

أكدت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري أن مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين، مشبهة ما يحدث في قبائل حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء بما فعله نظام بشار الأسد في سوريا. وأوضحت أن النتائج معروفة مسبقاً، حيث تهدف هذه الجرائم إلى ترهيب السكان وتثبيت نفوذ الجماعة بالقوة.

وأشارت الصراري إلى أن الحوثيين يستخدمون الطائرات المسيرة الإيرانية، التي لم تحقق أي خسائر بشرية في الهجمات على إسرائيل، ضد اليمنيين العزل، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات خلال الأسبوع الماضي فقط. وأضافت أن هذه الجرائم تترافق مع حصار خانق يمنع وصول المعلومات والمساعدات، ما يزيد من معاناة المدنيين ويغطي على فظائع لا تُحصى.

وشددت الصراري على أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية كما يزعمون، بل إلى قتل العرب ونشر الفوضى في المنطقة، متخفياً وراء شعارات كاذبة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة إلى أن الصمت على هذه الانتهاكات يعزز معاناة اليمنيين ويزيد من جرأة الحوثيين على الاستمرار فيها.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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