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الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:57 مساءً - كلمتك/


تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء .

 


وقال مصدر ‏منذ الصباح هاجمت المليشيات الارهابية من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية ‏كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه ‏مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.

 


وأشار حيث ‏تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه وعدد كبير من القتلى.

 


وتابع قائلا ‏كما ان القصف قد أودى بحياة الكثير من الأطفال والنساء ‏وهناك عدد من الشهداء.

 


وواصل لموقع منبر الاخبار بالقول ‏الان في هذه اللحظات انسحبت المليشيات لتعود إلى نقطة البداية.

 


و‏تشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي وتحتوي على عناصر شيعية من مختلف الجنسيات حيث مصيره مجهول.

 


واختتم ‏الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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