الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك



تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء .



وقال مصدر ‏منذ الصباح هاجمت المليشيات الارهابية من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية ‏كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه ‏مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.



وأشار حيث ‏تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه وعدد كبير من القتلى.



وتابع قائلا ‏كما ان القصف قد أودى بحياة الكثير من الأطفال والنساء ‏وهناك عدد من الشهداء.



وواصل لموقع منبر الاخبار بالقول ‏الان في هذه اللحظات انسحبت المليشيات لتعود إلى نقطة البداية.



و‏تشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي وتحتوي على عناصر شيعية من مختلف الجنسيات حيث مصيره مجهول.



واختتم ‏الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.

