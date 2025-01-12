الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

تعرضت مليشيا الحوثي لمجزرة كبيرة بقيفه في محافظة البيضاء .
وقال مصدر منذ الصباح هاجمت المليشيات الارهابية من عدة اتجاهات على حنكة الـ مسعود في انساق متتالية كل نسق قرابة 50 طقم ومدرعة ودبابه مسنودين بالقصف المدفعي والمسيرات.
وأشار حيث تمكنت المليشيات من الدخول إلى اجزاء من القرية ولكن تمت محاصرتهم قبل قليل واحراق مايقارب 20طقم وعربه وعدد كبير من القتلى.
وتابع قائلا كما ان القصف قد أودى بحياة الكثير من الأطفال والنساء وهناك عدد من الشهداء.
وواصل لموقع منبر الاخبار بالقول الان في هذه اللحظات انسحبت المليشيات لتعود إلى نقطة البداية.
وتشارك في المعركة كتائب بدر الذي يقودها عبدالخالق الحوثي وتحتوي على عناصر شيعية من مختلف الجنسيات حيث مصيره مجهول.
واختتم الدمار في المنازل كبير ويتم تفجيرها من خلال المسيرات.
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