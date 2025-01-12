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طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

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طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

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طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:42 مساءً - كلمتك/خاص:

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن وتأثير التطورات في المنطقة، ورؤية مجلس القيادة للتحديات التي يفرضها إرهاب الحوثي وصلف إسرائيل، وخيارات الحرب والسلام.

وفي اللقاء، أكد طارق صالح على رفض بلطجة الحوثي في البحر الأحمر وأي استهداف دولي للمقرات والمؤسسات المدنية، مؤكدا أن الطريق الوحيد لاستعادة السلام في اليمن والاستقرار في البحر الأحمر مرهون بدعم القوات الشرعية لإعادة بسط نفوذ الدولة اليمنية وتحريرها من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، وإعادة الحكم للشعب، والانتخابات وفقًا للدستور والقانون.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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