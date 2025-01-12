طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، تطورات الأوضاع في اليمن وتأثير التطورات في المنطقة، ورؤية مجلس القيادة للتحديات التي يفرضها إرهاب الحوثي وصلف إسرائيل، وخيارات الحرب والسلام.

وفي اللقاء، أكد طارق صالح على رفض بلطجة الحوثي في البحر الأحمر وأي استهداف دولي للمقرات والمؤسسات المدنية، مؤكدا أن الطريق الوحيد لاستعادة السلام في اليمن والاستقرار في البحر الأحمر مرهون بدعم القوات الشرعية لإعادة بسط نفوذ الدولة اليمنية وتحريرها من سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، وإعادة الحكم للشعب، والانتخابات وفقًا للدستور والقانون.