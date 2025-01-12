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فتحي بن لزرق: "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" أكبر كذبتين في التاريخ - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق: "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" أكبر كذبتين في التاريخ - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق: "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" أكبر كذبتين في التاريخ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:42 مساءً - كلمتك/خاص

وصف الصحفي البارز فتحي بن لزرق شعارات "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" بأنهما أكبر كذبتين في التاريخ اليمني الحديث، مشيراً إلى أن الكلمتين تشاركتا في الوعد بـ"القدوم"، لكن الواقع أثبت أن لا أحد قدم إلى صنعاء، ولا الجنوب تحقق للآخرين.

وقال بن لزرق في تعليق له: "الشيء الوحيد الذي قدم للناس هو الفقر والعوز والحاجة، في حين قدم الناس صبرهم وتضحياتهم دون أي تغيير ملموس."

وأشار الصحفي إلى أن هذه الشعارات أصبحت وسيلة لتضليل الجماهير وحشدها دون تحقيق أي وعود حقيقية، داعياً إلى التفكير في حلول واقعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن. وختم بن لزرق حديثه بالتأكيد على أهمية مصارحة الشعب بالحقائق بدلاً من التلاعب بالعواطف والشعارات البراقة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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