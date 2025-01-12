فتحي بن لزرق: "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" أكبر كذبتين في التاريخ - أخبار كلمتك

وصف الصحفي البارز فتحي بن لزرق شعارات "الجنوب قادم" و"قادمون يا صنعاء" بأنهما أكبر كذبتين في التاريخ اليمني الحديث، مشيراً إلى أن الكلمتين تشاركتا في الوعد بـ"القدوم"، لكن الواقع أثبت أن لا أحد قدم إلى صنعاء، ولا الجنوب تحقق للآخرين.

وقال بن لزرق في تعليق له: "الشيء الوحيد الذي قدم للناس هو الفقر والعوز والحاجة، في حين قدم الناس صبرهم وتضحياتهم دون أي تغيير ملموس."

وأشار الصحفي إلى أن هذه الشعارات أصبحت وسيلة لتضليل الجماهير وحشدها دون تحقيق أي وعود حقيقية، داعياً إلى التفكير في حلول واقعية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن. وختم بن لزرق حديثه بالتأكيد على أهمية مصارحة الشعب بالحقائق بدلاً من التلاعب بالعواطف والشعارات البراقة.