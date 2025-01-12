صورة مؤلمة لطفل من أبناء قيفه قتلته جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

دعت الناشطة الحقوقية نورا الجروي الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق دولية إلى منطقة حنكة آل مسعود في قيفه برداع بمحافظة البيضاء، حيث ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية جرائم مروعة بحق المدنيين.

وأشارت الجروي إلى صورة مؤلمة لطفل من أبناء المنطقة قتلته مليشيا الحوثي بينما كان يحاول الهروب بحثاً عن مكان آمن. وأضافت أن النساء والأطفال يعيشون أوضاعاً كارثية في ظل استمرار الهجمات الوحشية التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مع استمرار جثث الضحايا دون انتشال.

ووجهت الجروي دعوة للعالم والمبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في قيفه، مؤكدة أن هذه الجرائم تتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً واتخاذ خطوات فورية لإنقاذ حياة المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأوضحت أن الوضع في المنطقة بات يشكل كارثة إنسانية تستدعي تحركاً سريعاً لإنهاء معاناة السكان ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.