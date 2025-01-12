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صورة مؤلمة لطفل من أبناء قيفه قتلته جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

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صورة مؤلمة لطفل من أبناء قيفه قتلته جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

صورة مؤلمة لطفل من أبناء قيفه قتلته جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:42 مساءً - كلمتك/خاص

دعت الناشطة الحقوقية نورا الجروي الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل وإرسال لجنة تحقيق دولية إلى منطقة حنكة آل مسعود في قيفه برداع بمحافظة البيضاء، حيث ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية جرائم مروعة بحق المدنيين.

وأشارت الجروي إلى صورة مؤلمة لطفل من أبناء المنطقة قتلته مليشيا الحوثي بينما كان يحاول الهروب بحثاً عن مكان آمن. وأضافت أن النساء والأطفال يعيشون أوضاعاً كارثية في ظل استمرار الهجمات الوحشية التي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، مع استمرار جثث الضحايا دون انتشال.

ووجهت الجروي دعوة للعالم والمبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في قيفه، مؤكدة أن هذه الجرائم تتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً واتخاذ خطوات فورية لإنقاذ حياة المدنيين ووقف الانتهاكات.

وأوضحت أن الوضع في المنطقة بات يشكل كارثة إنسانية تستدعي تحركاً سريعاً لإنهاء معاناة السكان ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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