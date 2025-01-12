سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وزير سابق يدعو إلى تقديم عددا من الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير سابق يدعو إلى تقديم عددا من الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

وزير سابق يدعو إلى تقديم عددا من الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:12 مساءً - كلمتك/خاص:

قال عبدالرقيب فتح في منشور له على منصة إكس: التوجهات التي اعلنها مجلس القيادة حول مكافحة الفساد توجهات وتوجيهات ايجابة..

وأضاف " لكن حتى تكتسب تلك التزجهات والتوجبهات المصداقية العملية تتطلب تقديم عدد من الفاسدين للقضاء..وذلك ممن اشارت اليهم اجهزة الرقابة المختلفة واصبحت المكونات الاجتماعية تعرفهم بالاسم"..


وأشار فتح بالقول " مالم فتلك التوجهات والتوجبهات عبارة عن مواقف اعلامية لن تكتسب المصداقية بل ستصيب حاضنة الشرعية بانتكاسة كبيرة.. الكل منتظر ومتابع..خصوصاو الاغلبية تراهن على مصداقية مجلس القيادة الرئاسي وتدعم توجهاته وتوجيهاته".
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

الحوثيين يقتحمون قيفة في رداع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق