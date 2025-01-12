وزير سابق يدعو إلى تقديم عددا من الفاسدين للقضاء - أخبار كلمتك

قال عبدالرقيب فتح في منشور له على منصة إكس: التوجهات التي اعلنها مجلس القيادة حول مكافحة الفساد توجهات وتوجيهات ايجابة..

وأضاف " لكن حتى تكتسب تلك التزجهات والتوجبهات المصداقية العملية تتطلب تقديم عدد من الفاسدين للقضاء..وذلك ممن اشارت اليهم اجهزة الرقابة المختلفة واصبحت المكونات الاجتماعية تعرفهم بالاسم"..



وأشار فتح بالقول " مالم فتلك التوجهات والتوجبهات عبارة عن مواقف اعلامية لن تكتسب المصداقية بل ستصيب حاضنة الشرعية بانتكاسة كبيرة.. الكل منتظر ومتابع..خصوصاو الاغلبية تراهن على مصداقية مجلس القيادة الرئاسي وتدعم توجهاته وتوجيهاته".

