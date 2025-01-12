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الكشف عن ما سيحدث في عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن ما سيحدث في عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن ما سيحدث في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:12 مساءً - كلمتك/خاص

وجه الصحفي صلاح السقلدي دعوة عامة للمشاركة في تجمع شعبي شامل يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، في ساحة العروض بخورمكسر في مدينة عدن. وتهدف الفعالية إلى التصدي للفساد والمطالبة بحقوق المواطنين التي تسببت ممارسات الفاسدين في انتهاكها.

وأكد السقلدي أن حضور هذه الفعالية يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، قائلاً: "فقد جاوز الفاسدون المدى، وحان وقت وقفهم عند حدهم، كل الفاسدين دون استثناء." وأضاف أن هذه الفعالية ستكون بداية سلسلة من الاحتجاجات التصعيدية، وليس مجرد حدث عابر.

ودعا المواطنين إلى المشاركة لحفظ حقوقهم وصون كرامتهم وكرامة أبنائهم، مؤكداً أن الصمت إزاء هذه الأوضاع يعد وصمة عار. واختتم بدعوته لكل من يعاني من الظلم والفساد إلى الانضمام إلى هذه الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الحقوق لا تُنتزع إلا بالمطالبة العلنية والصوت الجماعي.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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