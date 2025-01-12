سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 09:57 مساءً - كلمتك/

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد أن عدد من قتلوا في انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء وسط البلاد ارتفع إلى 15 إضافة إلى إصابة العشرات.

 

ونقلت رويترز السبت عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخران لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

 

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا الأحد أن عدد قتلى ومصابي انفجار محطات الغاز بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وصل إلى 82.

 

وأوضحت الوزارة في البيان أن 15 قتلوا وأصيب 67 بينهم 40 في حالة حرجة.

 

وأشارت إلى أن البحث مستمر عن مفقودين جراء الحادث المروع الناتج عن انفجار أربع محطات للغاز وسط سوق شعبي وقت اكتظاظه بالباعة والسيارات.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

الرئيس العليمي يقدم هدية لنادي شهير بتعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق