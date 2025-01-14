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وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:47 مساءً - كلمتك/خاص:

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

كما تم استعراض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية والعربية، والتحديات التي تواجه الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

من جانبها، أعربت السفيرة الفرنسية، عن التزام بلادها بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية..مؤكدة حرص فرنسا على مواصلة دعمها لليمن في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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