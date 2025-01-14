وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

كما تم استعراض، آخر المستجدات على الساحة اليمنية والعربية، والتحديات التي تواجه الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

من جانبها، أعربت السفيرة الفرنسية، عن التزام بلادها بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية..مؤكدة حرص فرنسا على مواصلة دعمها لليمن في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.