صرح الباحث العسكري عبدالغني علي الزبيدي بأن محافظة البيضاء تعاني من فشل واضح في إدارة شؤونها بسبب ضعف أداء المحافظ الحالي، مشيراً إلى أن المحافظة بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على التعامل مع تعقيدات المنطقة القبلية وتناقضاتها.

وأكد الزبيدي أن استمرار المشاكل في البيضاء دون حلول حقيقية يسهم في تفاقم الأوضاع واستغلالها من قبل بقايا تنظيم القاعدة وتحالف ما وصفه بـ"العدوان ومرتزقته".

وأشار إلى أن اللواء والشيخ أحمد عبدالولي الذهب، أحد أبناء منطقة قيفة، يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة المحافظة، مشيراً إلى دوره السابق كقائد لواء خلال بداية الحرب.

وعلى الرغم من إشادته بنزاهة المحافظ الحالي، إلا أن الزبيدي اعتبر أنه يفتقر إلى الشجاعة والتحرك الفعّال لحل المشكلات المتراكمة.

واختتم بالتأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد القيادة، معرباً عن أمله في اتخاذ خطوات جدية لتعيين شخصية قادرة على النهوض بالمحافظة ومواجهة التحديات المتزايدة.