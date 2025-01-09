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بعد ارتكاب الحوثيين مجزرة مروعة.. الزبيدي يكشف السبب ويطالب بتغيير محافظ البيضاء - أخبار كلمتك

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بعد ارتكاب الحوثيين مجزرة مروعة.. الزبيدي يكشف السبب ويطالب بتغيير محافظ البيضاء - أخبار كلمتك

بعد ارتكاب الحوثيين مجزرة مروعة.. الزبيدي يكشف السبب ويطالب بتغيير محافظ البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 09:42 مساءً - كلمتك/خاص

صرح الباحث العسكري عبدالغني علي الزبيدي بأن محافظة البيضاء تعاني من فشل واضح في إدارة شؤونها بسبب ضعف أداء المحافظ الحالي، مشيراً إلى أن المحافظة بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على التعامل مع تعقيدات المنطقة القبلية وتناقضاتها.

وأكد الزبيدي أن استمرار المشاكل في البيضاء دون حلول حقيقية يسهم في تفاقم الأوضاع واستغلالها من قبل بقايا تنظيم القاعدة وتحالف ما وصفه بـ"العدوان ومرتزقته".

وأشار إلى أن اللواء والشيخ أحمد عبدالولي الذهب، أحد أبناء منطقة قيفة، يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة لقيادة المحافظة، مشيراً إلى دوره السابق كقائد لواء خلال بداية الحرب.

وعلى الرغم من إشادته بنزاهة المحافظ الحالي، إلا أن الزبيدي اعتبر أنه يفتقر إلى الشجاعة والتحرك الفعّال لحل المشكلات المتراكمة.

واختتم بالتأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد القيادة، معرباً عن أمله في اتخاذ خطوات جدية لتعيين شخصية قادرة على النهوض بالمحافظة ومواجهة التحديات المتزايدة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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