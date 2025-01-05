مطالبة البنوك التجارية وشركات الصرافة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

وجه رئيس قسم ادارة الموازنة لدى وزارة المالية بمحافظة تعز"صلاح حميد القباطي" رسالة للبنوك التجارية وشركات الصرافة بشأن الحوالات المنسية
وقال القباطي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
#للتذكير_الحولات_المنسية
بعد أنتهاء الجرد ودخول عام جديدة 2025م نطلب من البنوك التجارية وشركات الصرافة بالإفصاح بالحولات المنسية بكشوفات تكشف للمواطنين.
وتابع بالقول:
هناك مواطنين قامو بتحويلات لذويهم وتوفو ولم يبلغ أهلة وظلت الحوالة منسية ملايين الدولارات تذهب لهذة الشركات ولم تفصح بها اين دور الاعلاميين لعمل هاشتاج بهذي.
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