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مطالبة البنوك التجارية وشركات الصرافة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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مطالبة البنوك التجارية وشركات الصرافة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

مطالبة البنوك التجارية وشركات الصرافة بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 06:52 مساءً - كلمتك: خاص

 

وجه رئيس قسم ادارة الموازنة لدى وزارة المالية بمحافظة تعز"صلاح حميد القباطي" رسالة للبنوك التجارية وشركات الصرافة بشأن الحوالات المنسية 
 

وقال القباطي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

#للتذكير_الحولات_المنسية
بعد أنتهاء الجرد ودخول عام جديدة 2025م نطلب من البنوك التجارية وشركات الصرافة بالإفصاح بالحولات المنسية بكشوفات تكشف للمواطنين.

وتابع بالقول:
هناك مواطنين قامو بتحويلات لذويهم وتوفو ولم يبلغ أهلة وظلت الحوالة منسية ملايين الدولارات تذهب لهذة الشركات ولم تفصح بها اين دور الاعلاميين لعمل هاشتاج بهذي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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