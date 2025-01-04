حديث محزن وصادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن أوضاع عدن - أخبار كلمتك







تحدث الصحفي فتحي بن لزرق الليلة من جديد عن أوضاع مدينة عدن

وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

في العام ٢٠٠٢ وصلت ”عدن“ للدراسة الجامعية فيها والاستقرار وسكنت بحي ”عبدالقوي“ بالشيخ عثمان .

كان "عبدالقوي"حي فقير جداً ومحطم.

كانت اجمل لحظاتي حينما يدعوني احدهم لزيارة ”التواهي“ المديرية والاحياء التي حافظت على جمالها الداخلي حتى سنوات قليلة مضت .

وتابع بالقول:

تروح ”التواهي“ تشوف الفنار والبحر ورصيف السياح والناس والاشكال النظيفة والمرتبة والروائح الزكية والعمارات السكنية الجميلة والناس الراقية.

واختتم بالقول:

زرتها قبل أيام وتجولت فيها ، مظهر المدينة يوجع القلب ويدمي الوجدان والناس بقايا اشباح بلا أرواح.

وددت لو أصيح بأعلى صوتي:"وديتم التواهي وأهلها فين.!؟