حديث محزن وصادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن أوضاع عدن - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق الليلة من جديد عن أوضاع مدينة عدن
وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
في العام ٢٠٠٢ وصلت ”عدن“ للدراسة الجامعية فيها والاستقرار وسكنت بحي ”عبدالقوي“ بالشيخ عثمان .
كان "عبدالقوي"حي فقير جداً ومحطم.
كانت اجمل لحظاتي حينما يدعوني احدهم لزيارة ”التواهي“ المديرية والاحياء التي حافظت على جمالها الداخلي حتى سنوات قليلة مضت .
وتابع بالقول:
تروح ”التواهي“ تشوف الفنار والبحر ورصيف السياح والناس والاشكال النظيفة والمرتبة والروائح الزكية والعمارات السكنية الجميلة والناس الراقية.
واختتم بالقول:
زرتها قبل أيام وتجولت فيها ، مظهر المدينة يوجع القلب ويدمي الوجدان والناس بقايا اشباح بلا أرواح.
وددت لو أصيح بأعلى صوتي:"وديتم التواهي وأهلها فين.!؟
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