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حديث محزن وصادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن أوضاع عدن - أخبار كلمتك

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حديث محزن وصادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن أوضاع عدن - أخبار كلمتك

حديث محزن وصادم للصحفي فتحي بن لزرق بشأن أوضاع عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 07:37 مساءً - كلمتك: خاص


 


تحدث الصحفي فتحي بن لزرق الليلة من جديد عن أوضاع مدينة عدن

وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
في العام ٢٠٠٢  وصلت ”عدن“ للدراسة الجامعية فيها والاستقرار  وسكنت بحي ”عبدالقوي“ بالشيخ عثمان .
كان "عبدالقوي"حي فقير جداً ومحطم.
كانت اجمل لحظاتي حينما يدعوني احدهم لزيارة ”التواهي“  المديرية والاحياء التي حافظت على جمالها الداخلي حتى سنوات قليلة مضت .

وتابع بالقول:
تروح ”التواهي“ تشوف الفنار والبحر ورصيف السياح والناس والاشكال النظيفة والمرتبة والروائح الزكية والعمارات السكنية الجميلة والناس الراقية.

واختتم بالقول:
زرتها قبل أيام وتجولت فيها ، مظهر المدينة يوجع القلب ويدمي الوجدان والناس بقايا اشباح بلا أرواح.
وددت لو أصيح بأعلى صوتي:"وديتم التواهي وأهلها فين.!؟

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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