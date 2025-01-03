مأرب تنقذ أبناء عدن - أخبار كلمتك

علق الناشط عفيف العباب على اصدر سلطان العرادة محافظ ‎#مأرب وعضو المجلس الرئاسي بارسال النفط من مارب الى محطات الكهرباء في ‎عدن لتشغيلها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها عدن خلال الأيام الماضي

وقال العباب في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏مأرب الكبيرة لا تُشبهكم !!

اليوم تمد مأرب يدها بالخير، تزود عدن بالنفط الخام لتستمر الكهرباء وتضيء البيوت، بينما بالأمس رأينا بعض الأصوات تتباشر بسقوط مواقع في مارب بيد المليشيات الحوثية، وكأن سقوط مأرب يُعد انتصاراً لهم.

وتابع بالقول:

عتبنا كبير على هؤلاء الناشطين، الذين نسوا أن مأرب كانت ولا تزال الحصن الذي وقف ضد مشروع الفوضى والظلام، وأنها لم تُفرق يوما بين منطقة وأخرى. مأرب ليست صغيرة كعقول بعضكم، هي أكبر من الحقد وأسمى من الخذلان، وتواصل تقديم الخير حتى لمن لا يقدرونه.

مختتما منشوره قائلاً:

مأرب ستبقى شامخة، عزيزة، تضع الوطن نصب عينيها ولا تلتفت لصغائر الأمور