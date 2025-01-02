افاد مغتربون لكريتر سكاي بتعرض محل يمني لعملية سطو مسلح في امريكا.
وبحسب المغتربين فان الشاب محمد خالد المنتصر نجا باعجوبة عقب قيام مسلح باقتحام محله ومحاولة سرقته حيث قاومه محمد خالد الذي نجا باعجوبة من عملية السطو هذه.
وقتل عدد من اليمنيين في امريكا باعمال سطو مسلحة تعرضت لها محلاتهم خلال الفترة الماضية.
نجاة يمني باعجوبة من عملية سطو مسلح لمتجره في أمريكا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 12:22 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مغتربون لكريتر سكاي بتعرض محل يمني لعملية سطو مسلح في امريكا.
افاد مغتربون لكريتر سكاي بتعرض محل يمني لعملية سطو مسلح في امريكا.
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