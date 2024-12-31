افاد مواطنون عن فرض جبايات جديدة على المواطنين في دارسعد
وبحسب مواطنون فانه فرض الفين ريال على السيارات التي تحمل اي شيء اكان فراش او كرتون فاي سيارة محملة ستدفع الفين ريال مقابل دخولها المديرية.
واشاروا الى انهم اذا ارادوا شراء اي شيء عليهم دفع الفين ريال مقابل السماح للسيارة التي تقلهم بالدخول الى منازلهم بدارسعد
جباية تستهدف المواطنين في عدن(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:07 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون عن فرض جبايات جديدة على المواطنين في دارسعد
افاد مواطنون عن فرض جبايات جديدة على المواطنين في دارسعد
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