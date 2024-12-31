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توقعات بوصول درجة الحرارة تحت الصفر - أخبار كلمتك

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توقعات بوصول درجة الحرارة تحت الصفر - أخبار كلمتك

توقعات بوصول درجة الحرارة تحت الصفر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقّع خبير الأرصاد الجوية أبو ناصر البابكري، استمرار موجة البرد الشديدة على اليمن.

وقال البابكري إنه من المتوقع أن تبدأ موجة برد شديدة بالتأثير على اليمن من مساء اليوم حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن الموجة حاليًا تتمركز على مصر وبدأت بالدخول إلى شمال غرب شبه الجزيرة العربية متوقعاً أن تكون هذه الموجة أقوى من سابقتها، وستؤثر بشدة على مناطق واسعة في اليمن.

وأشار إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الصحراوية والمرتفعات الغربية مع فرص عالية تشكّل الصقيع في بعض المناطق.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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