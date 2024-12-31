توقعات بوصول درجة الحرارة تحت الصفر - أخبار كلمتك

توقّع خبير الأرصاد الجوية أبو ناصر البابكري، استمرار موجة البرد الشديدة على اليمن.

وقال البابكري إنه من المتوقع أن تبدأ موجة برد شديدة بالتأثير على اليمن من مساء اليوم حتى الخميس المقبل.

وأضاف أن الموجة حاليًا تتمركز على مصر وبدأت بالدخول إلى شمال غرب شبه الجزيرة العربية متوقعاً أن تكون هذه الموجة أقوى من سابقتها، وستؤثر بشدة على مناطق واسعة في اليمن.

وأشار إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الصحراوية والمرتفعات الغربية مع فرص عالية تشكّل الصقيع في بعض المناطق.

