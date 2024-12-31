أمريكا تكشف عن اغتيالات قادمة لهؤلاء في صنعاء - أخبار كلمتك

رجحت دبلوماسية أمريكية تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية اغتيالات لقيادات الحوثيين في اليمن.

وأقرت السفيرة السابقة جينا وينستانلي في لقاء على قناة الحرة وجود صعوبة تحديد أماكن القيادات الحوثية بدقة.

مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد تساعدهم في تحديد أماكن القيادات الحوثية لأنها تصنفهم جماعة إرهابية.

وأضافت أن لدى إسرائيل القدرة على إصابة أهداف الحوثيين من دون توسيع نطاق المواجهة، ناهيك عن دعم دول المنطقة لخفض التصعيد في المواجهات، حد وصفها.

وكانت مصادر عبرية أكدت بأن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لشن هجمات واسعة ضد قيادات جماعة الحوثي.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن تل أبيب تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات ضد جماعة الحوثي بهدف إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها.

وأوضحت القناة أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى - لم تسمها- المشاركة في تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين.

